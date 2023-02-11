باشينيان يهنئ بانتصار الثورة الاسلامية ويدعو الرئيس الإيراني لزيارة أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مكتب رئيس وزراء أرمينيا ذكر اليوم السبت، أن نيكول باشينيان بعث برسائل تهنئة إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأضاف في رسالته إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ، أثناء تهنئته له ، أن "العلاقات الدافئة والودية بين أرمينيا وإيران ، بجذورها التي تعود إلى قرون ، وتاريخها الغني وتقاليدها ، هي علاقات تتمتع باهمية خاصة لبلدينا. لقد مرت أكثر من ثلاثة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أرمينيا وجمهورية إيران الإسلامية ، والتي شهدنا خلالها تعاونًا ثنائيًا متواصلًا وقويًا.

كما أعرب باشينيان عن ثقته في أن العلاقات بين البلدين في جو من الاحترام والثقة المتبادلين ستسجل إنجازات أكبر في المستقبل لصالح شعبي البلدين.

وقال باشينيان في رسالته الموجهة إلى الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، وهو يهنئه ويشير إلى جذور العلاقات بين البلدين : انه "بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي أعلقها على وجهات نظر الجانبين من أجل ترسيخ وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، أدعوكم رسميًا لزيارة أرمينيا ، والتي عرضتها خلال زيارتي إلى طهران العام الماضي.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا في ختام رسالته إلى الرئيس الايراني : أتمنى لكم نجاحات جديدة وسلامًا دائمًا لشعب إيران الصديق.

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