قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية يتسلمان برقيتي تهنئة من رئيس وزراء ارمينيا بعيد نوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تسلم قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي، ورئيس الجمهورية آية الله السيد " ابراهيم رئيسي "، برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء الأرميني "نیکول باشینیان" بعيد نوروز.

وهنأ " باشينيان " في برقيته الى قائد الثورة الاسلامية سماحته بحلول هذا العيد الحضاري، وأعرب عن أمله بأن يكون العام الجديد مفعما بالنجاح والأمن المنقطع النظير للبلد الصديق والجار ايران.

وأشار في برقيته الى العلاقات القائمة بين بلاده وايران التي يسودها الاحترام والثقة المتبادلين وتعود الى آلاف السنين، مؤكدا أنها تحظى بأهمية بالغة لدى جمهورية ارمينيا وشعبها.

وأعرب عن أمله بأن يشهد البلدان في المستقبل القريب المزيد من تطوير العلاقات الثنائية التي اعتبرها حافزا لتعزيز ونمو العلاقات الودية بين كلا البلدين وعاملا فاعلا لصالح الشعبين الايراني والارميني والسلام الاقليمي.

وفي برقيته الى رئيس الجمهورية أعرب رئيس الوزراء الارميني عن أمله بأن تشهد ايران عاما مفعما بالسلام والنجاح المستقرين، وأكد لدى اشارته الى علاقات الصداقة العريقة بين البلدين، أنه مما لاشك فيه فان استمرار تعاون الجانبين في العام الجديد هو لصالح كلا الشعبين الايراني والارميني.

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