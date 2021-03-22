 اقتباسات مهمّة من خطاب العام للإمام الخامنئي

وکالة مهر للأنباء - اشار قائد الثورة الإسلامیة، في كلمته لدى بدء العام الجديد (الايراني 1400 يبدأ في 21 آذار/ مارس) اليوم الاحد، الی نقاط عدة حول جرائم امریکا ومصالح البلاد ونجاح ایران في تحويل التهديد الى فرصة نشیر الی اهمها:

1. أخفقت #الضغوط_القصوى الأمريكية. وذلك #الأحمق_السابق قد ولّى، ورحل بطريقة فضحته نفسه وفضحت أمريكا. بحمد لله، وبالعزة الإلهية، تقف الجمهورية الإسلامية بقوة ومجد، وهذا البلد وهذا الشعب عزيزان.

2. من الآن فصاعداً، إن أرادت الحكومة الأمريكية الجديدة معاملة إيران على أساس #الضغوط_القصوى، فإنها ستخفق أيضاً. هؤلاء كذلك سيولّون ويرحلون، وستبقى إيران الإسلامية بمزيد من القوة والعزة.

3. لقد أُعلنت سياسة إيران بشأن #الاتفاق_النووي بصراحة، ولن يتم تخطيها بأي شكل: على الأمريكيين رفع الحظر كله. وبعد اختبار المصداقية، إذا أُلغي بالمعنى الحقيقي للكلمة، سنعود إلى التزامات الاتفاق.

الوعد الأمريكي ليس معتبَراً لدينا. الفعل هو المطلوب!

4. سمعت بعض الأمريكيين يقولون إن الوضع اليوم مختلف عن وقت توقيع #الاتفاق_النووي ويجب تغيير بعض مضامين الاتفاق. صحيح! خلال تلك المدة، وصلت حكومة إلى السلطة في أمريكا وفضحت أمريكا وأهانتها. إذا كان التغيير سيحدث، يجب أن يكون لمصلحة #إيران التي أصبحت أقوى وقادرة على الاعتماد على نفسها.

5. بشأن #الاتفاق_النووي، لسنا في عجلة إطلاقاً. لدينا كثير من الصبر وطول البال. نحن نؤدي عملنا. إذا عملوا بهذه السياسة التي قلناها، سنعود إلى التزاماتنا. إذا لم يفعلوا ذلك، سيستمر الوضع كما هو اليوم.

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