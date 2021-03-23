الرئیس روحاني یهنأ بالعید الوطني الباکستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس حسن روحاني أبرق برسالتي تهنئة الى نظيره الباکستاني السید عارف علوي الرئیس الباکستاني والسید عمران خان رئیس الوزراء الباکستاني بمناسبة العید الوطني الباکستاني معربا عن امله في أن تؤدي الجهود المشترکة لمسؤولي البلدین الی خطوات مهمة لتحسین العلاقات الثنائیة في جمیع الجهات.

وجاء في نص البرقیة للرئیس روحاني: "آمل أن نشهد تطورًا في العلاقات بين الشعبين العظيمين، إيران وباكستان، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالنظر إلى القدرات والقواسم الثقافية والحضارية الوفيرة بين البلدين الشقيقين والمسلمين.

كما أعرب الرئيس في رسالته إلى رئيس وزراء باكستان عن أمله في أن نشهد ازدهارًا متزايدًا للعلاقات بين البلدين الشقيقين والدول المجاورة على جميع المستويات وفي ظل الطاقات الهائلة والعديد من القواسم المشتركة بين البلدين ونتحرك لمصلحة الشعبين واعداف الامة الاسلامیة السامیة.

وتمنی روحاني خلال رسائله من الله سبحانه و تعالی الصحة والتوفیق لرویس جمهوریة باکستان الإسلامیة ورئیس وزرائها و رفاهية شعب جمهورية باكستان الإسلامية الكريم.

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