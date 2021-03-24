طائرات الإحتلال تقصف أهدافًا في غزة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الإحتلال قصفت موقعًا للمقاومة جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ. كما قصفت الطائرات مرصدًا للضبط الميداني شرق دير البلح وسط القطاع.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية عدم وقوع إصابات في القصف الإسرائيلي على غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي إن طائرات ومروحيات حربية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، إضافة الى موقع عسكري آخر تابع لحركة حماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ في وقت سابق مساء الثلاثاء من قطاع غزة نحو الغلاف.

وحمّل جيش الإحتلال حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق بلسان جيش الإحتلال مساء الثلاثاء عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في الجنوب دون وقوع إصابات.

وقال المراسل العسكري للقناة "13" الإسرائيلية إن الصاروخ سقط قرب مدينة بئر السبع وأطلق للمدى المتوسط.

بينما ذكر المراسل العسكري لإذاعة جيش الإحتلال أن سقوط الصاروخ تزامن مع زيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو للمنطقة.

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