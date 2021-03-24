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٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٤٣ ص

فوزي برهوم:

الحكومة الاسرائيلية القادمة لن تغير من طبيعة الصراع

الحكومة الاسرائيلية القادمة لن تغير من طبيعة الصراع

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: "إن الجميع في دولة الاحتلال الإسرائيلي نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان على حساب الحق الفلسطيني لذلك لا نعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي".

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أضاف برهوم في تصريح له: "هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كيان احتلالي يجب مقاومته، كما أن الحكومة القادمة لن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال".

وأوضح أن حركته تعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة والعمل على إفشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

يُشار إلى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية 2021 الأولية أظهرت تفوق رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بـ33 مقعدًا، مشيرة إلى أن كتلة اليمين تجاوزت الـ 61 مقعد بينما كتلة اليسار حصلت على 59 مقعدًا.

/انتهی/

رمز الخبر 1912971

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