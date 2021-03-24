الحكومة الاسرائيلية القادمة لن تغير من طبيعة الصراع

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أضاف برهوم في تصريح له: "هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كيان احتلالي يجب مقاومته، كما أن الحكومة القادمة لن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال".

وأوضح أن حركته تعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة والعمل على إفشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

يُشار إلى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية 2021 الأولية أظهرت تفوق رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بـ33 مقعدًا، مشيرة إلى أن كتلة اليمين تجاوزت الـ 61 مقعد بينما كتلة اليسار حصلت على 59 مقعدًا.

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