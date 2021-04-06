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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٠٨ م

تواصل محاكمة نتنياهو لليوم الثاني على التوالي

تواصل محاكمة نتنياهو لليوم الثاني على التوالي

تتواصل اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لليوم الثاني على التوالي، للاستماع للشهود في الملفات المتهم بها، وفقًا لصحيفة معاريف العبرية.

وأفادت وکالة مهر للأنباء بحسب الصحيفة، فإن إيلان يشوعاه المدير العام السابق لموقع واللا العبري، سيواصل تقديم شهادته بشأن المحتوى الذي كان ينشر في الموقع لتعزيز مكانة نتنياهو وعائلته، ومهاجمة خصومه.

وعقدت أمس الاثنين، أولى جلسات مرحلة الاثبات الاستدلالية، والسماع لشهادات الشهود في القضايا التي يحاكم بها نتنياهو، والذي تم إعفاءه من حضور باقي الجلسات ومنها جلسة اليوم، عقب حضوره أمس الجلسة الافتتاحية.

واتهمت المدعية العامة ليآت بن آري خلال تقديم مرافعتها، نتنياهو بإساءة استخدام السلطة الموكلة إليه، في محاولة منه لتحقيق منفعة شخصية.

/انتهی/

رمز الخبر 1913295

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