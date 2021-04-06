تواصل محاكمة نتنياهو لليوم الثاني على التوالي

تتواصل اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لليوم الثاني على التوالي، للاستماع للشهود في الملفات المتهم بها، وفقًا لصحيفة معاريف العبرية.