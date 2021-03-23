حريق في مخیمات للروهينغا في بنغلاديش وإصابة المئات

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن مبعوث مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في بنغلاديش یوهانس فاندر کلاو قال انه لم يشاهد مثل هذا الحريق الذي سبّب دماراً واسعاً.

ولفت الى ان الحريق أسفر عن مصرع 15 شخصا واصابة 560 آخرين ولايزال 400 شخصا في عداد المفقودين فضلا عن تدمير 10 آلاف وحدة سكنية ما أدى الى فقدان 45 الف شخص منازلهم.

ويشار الى ان مايقرب من مليون شخص من طائفة الروهينغا المسلمة في ميانمار قد اضطروا لمغادرة مدنهم في عام 2017 جراء قمعهم على يد قوات الجيش في بلادهم.

ويعد هذا الحريق الثالث في المخیم منذ اربعة أيام.

ويقضي معظم اللاجئين في منطقة "كاكس بازار" في جنوب شرق بنغلاديش.

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