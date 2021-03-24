روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت ذريعة دول 5 + 1

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح له اليوم الأربعاء، بأول إجتماع لمجلس الوزراء في العام الهجري الشمسي الجديد، اکد روحاني: لن نفوت ولو دقيقة واحدة لرفع الحظر الجائر عن بلادنا.

وأضاف: "نحن نعتقد أنه إذا قرر الجانب الآخر، أي مجموعة 5 + 1، وأبدت استعدادها للوفاء بجميع التزاماتها، فكما أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية مرارا، إذا رفعوا الحظر وأصبح واضحا لنا ان هذا القرار ينفذ على أرض الواقع، فسنعود نحن أيضا إلى جميع الالتزامات بالاتفاق النووي.

وتطرق روحاني الى الشهور المتبقية من دورته الرئاسية، وقال: لن نهدر حتى دقيقة واحدة من أجل الغاء الحظر الظالم علينا، وسنواصل بذل الجهود بذات الوتيرة التي بدأنا بها، ونؤمن بأن الطرف الآخر وهو الدول الأعضاء في مجموعة 5+1 لو عادت للساحة واستعدت لتنفيذ كافة التزاماتها، فقد أكد قائد الثورة الاسلامية عدة مرات، أنهم اذا تخلوا عن الحظر وتبين لنا أن خطوتهم هذه حقيقية، فأننا بدورنا سننفذ جميع الالتزامات التي وردت في الاتفاق النووي.

وأضاف روحاني: أرى أن هذا الكلام مهم للغاية، فهو يعني أننا نقول للعالم، انه وعلى رغم الظلم الذي وقع علينا لثلاث سنوات فلا زلنا مستعدون للعودة الى التزاماتنا اذا نفذ الطرف الآخر التزاماته، ونوه الى أن قائد الثورة لم يستثن أي اجراء من الاجراءات التي أقدمت عليها ايران في خفض التزامها بالاتفاق النووي، وانما ستتخلى عن كل الاجراءات مقابل الغاء جميع قرارات الحظر.

ولفت روحاني الى أن ايران لن تطرح في الوقت الراهن قضية التعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء الحظر الظالم، مشيرا الى أن المسؤولين الايرانيين سيطرحون هذا الموضوع في الوقت المناسب.

كما تطرق الرئيس روحاني الى الاجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومته لمكافحة فايروس كورونا واحتواء تفتشيه، مشيرا الى أن البلاد واجهت مشاكل عديدة خلال العام الهجري الشمسي الذي انتهى يوم السبت الماضي، مشددا على أن البلاد لا تزال تتكبد الخسائر جراء جائحة كورونا، معربا عن أمله بأن تشهد البلاد خلال العام الجاري تحسن ظروف الحصول على لقاح كورونا سواء اللقاح الاجنبي أو الايراني.

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