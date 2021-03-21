روحاني يؤكد على أهمية توجيهات قائد الثورة بخصوص الانتاج والدعم وازالة الموانع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في اجتماع عقد اليوم الأحد للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة أكد الرئيس روحاني أن حكومته ستعمل حتى اليوم الاخير من فترتها لانعاش اقتصاد البلاد، من خلال مواصلة مسيرة ( الانتاج، الدعم، إزالة الموانع) الشعار الذي خصصه قائد الثورة للعمل على تحقيقه في العام الجديد.

وأعرب روحاني في هذه الجلسة عن تقديره لمواصلة القائد اهتمامه بموضوع الانتاج هذا العام كما في الاعوام الأخيرة، معتبرا أن عام 1400 سيكون بداية جديدة للنمو الاقتصادي في البلاد، وقطف ثمار صمود السنوات الثلاث الأخيرة في مواجهة الحرب الاقتصادية.

وأضاف روحاني ان جميع أجهزة الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية، وكما بذلت قصارى جهودها قبل عام لتحقيق شعار (طفرة الانتاج) رغم الحظر الظالم وتداعيات كورونا ،ستواصل نشاطها بكل فاعلية وحيوية حتى آخر يوم من اجل تنمية اقتصاد البلاد.

واكد روحاني على أهمية توجيهات قائد الثورة بخصوص دعم الانتاج وازالة الموانع والعراقيل بالشكل الذي يترك اثاره الايجابي على الحياة المعيشية للمواطنين ، موضحا ان شعار العام يحتاج الى ترتيب الاولويات للمواضيع المختلفة المتعلقة بانتاج السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون واتخاذ اجراءات سريعة في هذا المجال.

وتابع روحاني قائلا: ان جميع الاجهزة المختصة وخاصة الوزارات الاقتصادية والانتاجية مكلفة بالعمل على تطبيق شعار (الانتاج ، الدعم، ازالة الموانع) واكمال المشاريع الوطنية الكبيرة بالتعاون اقصى مايمكن مع باقي المؤسسات .

وشدد روحاني على اهمية تعاون وتلاحم السلطات الثلاث وجميع الاجهزة ذات العلاقة ومساندة الشعب من اجل زيادة الانتاج ، معتبرا ان بامكان القطاع الخاص ان يلعب دورا مهما في هذا المجال. /انتهى/