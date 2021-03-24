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٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٥٧ م

وزير الخارجية القطري يصل الى بغداد

وزير الخارجية القطري يصل الى بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، ان وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل الى العاصمة بغداد.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العهدنیوز أنه قال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مطار بغداد الدوليّ".

/انتهی/

رمز الخبر 1912978

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