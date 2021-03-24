وزير الخارجية القطري يصل الى بغداد

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العهدنیوز أنه قال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مطار بغداد الدوليّ".
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اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، ان وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل الى العاصمة بغداد.
وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العهدنیوز أنه قال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مطار بغداد الدوليّ".
/انتهی/
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