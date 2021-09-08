  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:٣٠ م

غدا؛

وزير الخارجية القطري يزور طهران

وزير الخارجية القطري يزور طهران

من المقرر ان يقوم وزير الخارجية القطري بزيارة الى طهران يوم غد الخميس يلتقي خلالها نظيره الإيراني في مبنى وزارة الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي غدا الخميس نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية خلال زيارته لطهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1917775
https://ar.mehrnews.com/news/1917775/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات