وزير الخارجية القطري يزور طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي غدا الخميس نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية خلال زيارته لطهران.
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من المقرر ان يقوم وزير الخارجية القطري بزيارة الى طهران يوم غد الخميس يلتقي خلالها نظيره الإيراني في مبنى وزارة الخارجية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي غدا الخميس نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية خلال زيارته لطهران.
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