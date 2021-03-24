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٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٣٥ م

94 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

94 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأربعاء الى 62 الفا و45 شخصا، بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اعلنت لاري، عن تسجيل 7 آلاف و605 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و823 الفا و317 شخصا.

وأضافت أن 936 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و874 من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليون و562 الفا و709 أشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، بأن 12 مليونا و284 الفا و847 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1912979

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