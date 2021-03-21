7260 اصابة و 73 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد ، إنه بوفاة 73 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 61 الفا و797 شخصا.

واضافت، كما تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 7 الاف و 260 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و801 الفا و65 شخصا من بينهم 3 الاف و858 شخصا في وضع حرج.

واعلنت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و 543 الفا و119 شخصا لغایة الان، كما ان 12 مليونا و160 الفا و 554 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.