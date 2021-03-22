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٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٣٠ م

في الیوم الثاني من عامنا الجدید؛

وفاة 80 شخصا بفیروس کورونا

وفاة 80 شخصا بفیروس کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 7357 اصابة و 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین، إنه بوفاة 80 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 61 الفا و878 شخصا.

واضافت، كما تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 7 الاف و 357 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و808 الفا و422 شخصا من بينهم 3 الاف و861 شخصا في وضع حرج.

واعلنت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و 549 الفا و649 شخصا لغایة الان، كما ان 12 مليونا و221 الفا و 274 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهی/

رمز الخبر 1912909

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