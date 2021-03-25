بن سلمان خسر حرب اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكاتبة والمعارضة السعودية، مضاوي الرشيد، قالت إن محمد بن سلمان فشل في تحقيق نصر سريع في اليمن، واضطر في نهاية الأمر إلى مناشدة الشعب اليمني للقبول بمقترحه للسلام.

وفي مقال لها منشور في "ميدل إيست آي" بأن ابن سلمان خسر الحرب في اليمن، وإن المأساة يجب أن تنتهي سريعا.

وتابعت: "ينبع إعلان السعودية من موقفها الضعيف بعد انهيار الائتلاف العربي الذي دعم حملتها، وبعد تلاشي الإجماع الدولي على هذه الحرب الغادرة التي تدور رحاها على حدودها الجنوبية".

وأشارت إلى أن الحوثيون رفضوا العرض لأنه لا يرفع الحصار كليا، إلى جانب استمرارهم بالضغط. وقالت: الحوثيون الآن في حالة هجوم ومن غير المحتمل أن يتراجعوا أو يستسلموا. بل سوف يستمرون على الأغلب في هجومهم على مأرب وسيجتاحون المناطق المتضائلة والسلطة المتهالكة للرئيس (المستقيل) عبد ربه منصور هادي الذي يتخذ من الرياض مقراً له.

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