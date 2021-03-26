رئيس افغانستان يثمن موقف إيران من سد كمال خان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الأفغاني ثمن موقف وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بسد كمال خان.

وخلال بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس أفغانستان، محمد أشرف غني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أعرب فيه عن تقديره لإعلان وزارة الخارجية عن افتتاح سد كمال خان، وقال: إن أفغانستان ملتزمة بتنفيذ اتفاق هيرمند، واكد ان اقتصاد كل من ايران وافغانستتان يكمل بعضهما الاخر، وان تعاون أفغانستان سيستمر مع دول الجوار.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، رداً على سؤال أحد المراسلين حول التصريحات التي أُدلي بها بخصوص افتتاح سد كمال خان في أفغانستان: النظام القانوني المحدد تم توقيع 1351 بين البلدين وتمت الموافقة عليه من قبل المجالس التشريعية في كلا البلدين، وحقوق إيران في المياه واضحة تماماً والحكومة الأفغانية ملتزمة بهذه الحقوق المائية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان إيران ترحب بتصريحات رئيس أفغانستان بشأن تحويل المياه إلى مسألة تعاون بين البلدين.

وقال الرئيس الأفغاني في حفل الافتتاح الرسمي لسد كمال خان في محافظة نيمروز: "نحن ملتزمون بتعهداتنا بحقوق إيران المائية وفي حالة زيادة الطلب من إيران، فنحن مستعدون لاستبدال المياه بالنفط".

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