ايران وأفغانستان تؤكدان عزمهما تنفيذ معاهدة هيرمند المائية

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه تم عقد الاجتماع الحادي والعشرين للهيئات المختصة في ايران وأفغانستان حول الاستفادة من مياه نهر هيرمند، وتم التأكيد خلال الاجتماع على عزم البلدين تنفيذ معاهدة هيرمند المائية بينهما والقاضية باثبات حقوق ايران المائية للاستفادة من هذه المياه.

هذا وقال "نعيم الله سالارزي" رئيس الوفد الأفغاني المكون من 22 عضواً انه وفقا للمعاهدة المنصوصة في عام 1995 تملك ايران الحق باستخدام نصيبها من المياه في هذا المجرى وان افغانستان ستلتزم بالمعاهدة مؤكدا ان بناء سد كمال خان لن يسبب اي مشاكل للجانب الايراني في الاستفادة من المياه.

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