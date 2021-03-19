سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة.

وجدد العميد سريع الدعوة لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.

وأقر النظام السعودية بحصول حريق في مصفاة تكرير البترول في الرياض صباح اليوم الجمعة، نتيجة "هجوم بطائرات مسيرة".

إقرار السعودية يأتي بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة. /انتهى/