وأفادت وكطالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني، قال ان اللقاح الايراني سيدخل السوق في نهاية الربيع وستتحسن الظروف.

وأعلن روحاني اليوم السبت، في اجتماع المقر الوطني لمكافحة كورونا أنه سيتم حقن اللقاح للفئات المستهدفة، وسيتم تمديده في أبريل ومايو.

*نحاول تسليم الحكومة بدون حظر ولا كورونا

وقال روحاني ان العام المنصرم اتسم بالعديد من المصاعب والتقلبات، بينما استمرت العقوبات في أقوى صورها واشكالها (حرب اقتصادية ثقيلة وانتشار جائحة كورونا).

واشار الى ان ان الشعب الايراني عاش ظروفا مناسبة خلال تلك الفترة بعد جهود كبيرة بذلها المواطنون والمسؤولون وكافة الأجهزة في البلاد بما فيها القوات المسلحة والشرطة والهلال الاحمر فضلا عن الكادر الصحي الذي بذل اقصى الجهود وقدم التضحيات من أجل مواجهة كورونا.

واكد روحاني في معرض تقديره لدعم الشعب في مكافحة كورونا ان‌ مبدأنا في كلتا القضيتين (العقوبات وكورونا) يجب أن يكون العقلانية، ويجب أن نأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية.

وأضاف: "هذه الجائحة عرّض حياة الناس للخطر وكلنا نعمل بجد ونريد أن يكون الوضع على هذا النحو حتى يتم إعادة فتح المدارس والجامعات حتى نهاية هذه الحكومة.

وتابع: "أعتقد أن ذروة الجائحة انتهت رغم كل الطفرات المختلفة في الفيروس، واكد ان ذروة وباء كورونا آخذة في الانخفاض، وستكون الظروف أفضل"، ان كل جهدنا منصب على ان تكون نهاية مهام الحكومة بلا حظر وبلا كورونا وما نسعى اليه هو تحقيق ما يمكن قدر المستطاع.

كما لفت الى ان بعض الدول مازالت تخشى من الحظر الاميركي حتى في بيع لقاح كورونا لايران واضاف: ان الارهاب الاميركي الذي بدأ في عهد ترامب مازال مستمرا. لقد ولّى ترامب الا ان التداعيات البغيضة لممارسات هذا الابله مازالت باقية.

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