ايران تجري المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح كورونا بعد شهرين

وأفادت وكالت مهر للانباء ان فلاح مهرآبادي أعلن في تصريح صحفي اليوم الاحد: انه من المتوقع ان توضع نتائج المرحلة الاولى للاختبار البشري لهذا اللقاح تحت تصرف منظمة الاغذية والادوية ولجنة الاخلاق في الابحاث لتبدا المرحلة الثانية بعد اصدار الترخيص اللازم من قبل المنظمة.

واوضح بان 80 متطوعا تلقوا لقاح "رازي كوف بارس" في المرحلة الاولى للاختبار البشري ومن المرجح كثيرا ان يتلقى البقية اللقاح حتى نهاية الاسبوع الجاري، لافتا الى ان المرحلة الثانية للاختبار البشري تتضمن تلقيح 500 متطوع سيتم تقسيمهم في اطار مجموعتين.

وصرح بان المتطوعين الاوائل تلقوا الحقنة الثانية من اللقاح في اطار هذا المشروع وسيتم تلقيح سائر المتوعين تدريجيا.

واكد بان الاوضاع الصحية للمتطوعين الذين تلقوا اللقاح جيدة ولم تظهر لديهم اي اعراض لغاية الان وقال: ان هذا اللقاح يعد من اللقاحات عديمة الخطورة في العالم.

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