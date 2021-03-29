الإمام الخامنئي: أحيوا ليلة النصف من شعبان بالدعاء والذكر والتوسّل/89 وفاة بكورونا

خطيب زادة التعاون الإستراتيجي بين الصين وإيران بمنأى عن التغيرات اليومية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" فيما يتعلق بوثيقة التعاون الإستراتيجي بين إيران والصين: "وضع برنامج تعاوني بين إيران والصين لمدرة 25 عام هذا يعني أن الجانبين وصلا لنقطة مفادها ان علاقتهما الإستراتيجية منفصلة عن التغيرات اليومية الطارئة.

وصرح زادة في مقابلة له على قناة "فينيكس الصينية" حول وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين: "لقد سلكنا طريقاً جيداً إلى حد الآن، وكان هنالك تطورات في غاية الأهمية والايجابية، وأيضاً تم مباحثة آراء كلا الطرفين.

وأضاف زادة: "وضع برنامج تعاوني إسراتيجي بين إيران والصين لمدرة 25 عام هذا يعني أن الجانبين وصلا لنقطة مفادها ان علاقتهما الإستراتيجية منفصلة عن التغيرات اليومية الطارئة".

وأكد زادة أن هذه الوثيقة تمثل نقطة مهمة في سبيل تعزيز التعاون والتقارب بين البلدين.

الإمام الخامنئي: أحيوا ليلة النصف من شعبان بالدعاء والذكر والتوسّل

بمناسبة حلول ذكرى ميلاد منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر (عج) ينشر موقع KHAMENEI.IR تصميماً يتضمّن مقطعاً من خطاب الإمام الخامنئي حول أهميّة إحياء ليلة يوم الخامس عشر من شعبان الذي ولد فيه سبط الرسول الأكرم الذي سَتُملأ بظهوره الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجورا.

وجاء فيه إنه شهر شعبان، شهر التوسل والدعاء والتوجّه إلى الله. وهو تمهيد لشهر رمضان. شهر وردت وأوضحت في أدعيته المأثورة سبلُ سعادتنا. «اِلَهي هَب لي قَلباً يدنيهِ مِنك شَوقُهُ ولِساناً يرفَعُ اِلَيك صِدقُهُ ونَظَراً يقَرِّبُهُ مِنك حَقُّه ... اِلَهي هَب لي كمالَ الاِنقِطاعِ اِلَيك». هذه هي الآمال السامية لأولياء الله علموها لنا على شكل ألفاظ ليعملوا على هداية أذهاننا نحو ما ينبغي أن نريده ونطلبه، ونحو السبيل الذي يجب أن نسير فيه، ونحو نوعية الارتباط الذي يجب أن يكون لنا مع الله. أعزائي، أيها الشباب، أيها المعلمون الأعزاء، اعرفوا قدر هذه الفرصة وانتهلوا من شهر شعبان. النصف من شعبان ذكرى الولادة المباركة لسيدنا بقية الله (أرواحنا فداه).إنها ليلة ويوم مباركان حقاً ببركة هذه الولادة المقدسة. وبالإضافة إلى ذلك فإن ليلة النصف من شعبان نفسها ليلة عظيمة جداً. وقد قال البعض عنها إنها ليلة القدر. سجلوا في ذاكرتكم ليلة النصف من شعبان وأحيوا فيها أنفسكم ورققوها بالدعاء والتوسل وذكر الله، واطلبوا طلباتكم من الله تعالى وتحدثوا معه.

روحاني: علينا اتخاذ خطوة طويلة ودائمة في مجال الإنتاج بأقصر وقت

صرح الرئيس الايراني "حسن روحاني" انه ينبغي اتخاذ خطوة طويلة ودائمة في مجال الإنتاج في أقصر وقت لتحقيق شعار العام "الانتاج والدعم وازالة المعوقات" بشكل موضوعي وعملي وبما يتوافق مع واقع المجتمع واقتصاد البلاد.

عقد صباح اليوم الاحد اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي، برئاسة الرئيس روحاني، و تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الحزمة المقترحة من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بعد ان تم تكليف الاجهزة والوزارات الاقتصادية في الاجتماع السابق لتقديم مقترحاتها التنفيذية من أجل تحقيق شعار العام.

وقال روحاني : جميع الاجهزة مكلفة بتقديم مقترحاتها في مجال تحقيق شعار العام بطريقة موضوعية وعملية وبما يتوافق مع واقع المجتمع واقتصاد البلاد، حتى يتمكن المصنعون من تخطي العقبات في أقصر وقت، ومن خلال الدعم والمساندة يتم اتخاذ خطوة طويلة ودائمة في مجال الإنتاج في البلاد.

الصحة الإيرانية: تسجيل89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صرحت الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 89 وفاة و 8751 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و أعلنت لاري عن تسجيل 8 آلاف و751 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و855 الفا و674 شخصا.

وأضافت: أن الف و49 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و928 من المصابين في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت: ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليون و593 الفا و219 شخصا لغاية الآن.

يذكر أن 12 مليونا و618 الفا و420 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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