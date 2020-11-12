روحاني: سياستنا قائمة على الالتزام بالمعاهدات وارساء السلام/ 462 حالة وفاة بكورونا

غريب ابادي: على امريكا الكف عن الاعتقالات التعسفية ومضايقة الرعايا الايرانيين

طالب سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في فيينا "كاظم غريب ابادي"، بوضع حد للاعتقالات التعسفية ومضايقة الرعايا الايرانيين في الخارج بذرائع سياسية.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي كلمة لسفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في فيينا "كاظم غريب ابادي" اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي لمناقشة وضعية حقوق الانسان في امريكا، طالب غريب ابادي الاخيرة ايضا بالكف عن نهجها العنصري الموسع ضد ذوي البشرة الملونة ولاسيما الرعايا السود في هذا البلد، و وقف المجازر وجرائم القتل التعسفية التي تمارسها في ارجاء العالم باستخدام الطائرات المسيرة، ومعاقبة الامرين والمتورطين في اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه...

روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء: سياستنا قائمة على الالتزام بالمعاهدات وارساء السلام واحترام حقوق الشعوب

قال الرئيس الايراني حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء، صباح اليوم (الأربعاء)، سياستنا قائمة على الالتزام بالمعاهدات وارساء السلام واحترام حقوق الشعوب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء، صباح اليوم (الأربعاء)، قال "سياستنا قائمة على الالتزام بالمعاهدات وارساء السلام واحترام حقوق الشعوب"، مضيفا انه " يجب الاستفادة من اي ظروف مناسبة لو اتيحت لالغاء الحظر ورفع العقوبات على ايران ".

ونوه الرئيس الايراني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى الانتخابات الأمريكية قائلا "نشعر أن الاجواء مهيئة لاقامة علاقات أفضل مع جميع الدول الصديقة"، مبيننا ان مشكلة الادارة الامريكية في الاشهر الاخيرة هي أنها كانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني.

واضاف الرئيس روحاني، "انظروا إلى خطابات هذا الرجل (ترامب) في الاوساط الدولية بشأن إيران، كان يستخدم ذات التعابير والكلمات التي يستخدمها الكيان الصهيوني، فعندما نستمع الى هذا الخطاب سنفهم تماماً من كتبه له "...

خلال لقاءه نظيره الباكستاني؛ ظريف يعلن عن إفتتاح معبر حدودي بين إيران وباكستان

أعلن وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، خلال لقاءهُ نظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي"، عن إفتتاح معبر حدودي بين إيران وباكستان في الأسبوع المقبل.

وخلال اللقاء ، أشار ظريف إلى المشتركات التاريخية والثقافية بين البلدين، معربا عن استعداد ايران لتطوير العلاقات بشكل كامل مع باكستان.

كما أشار ظريف إلى قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز المعابر الحدودية مع باكستان ، مرحبا بقرار الحكومة الباكستانية فتح أسواق حدودية جديدة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين ، معلنا استعداد ايران للاتفاق على أساليب تجارية جديدة.

وأشار ظريف إلى إفتتاح معبر حدودي بين البلدين خلال الأسبوع المقبل.

ونوه ظريف إلى أهمية تعزيز أمن حدود البلدين، مؤكد على ضرورة استمرار المشاورات في هذا الصدد...

الصحة الايرانية: تسجیل 462 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بان عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء 715 الاف و68 شخصا وتم تسجيل 462 حالة وفاة جديدة.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 11780 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 715 الفا و68 شخصا و5601 شخصا في وضع حرج...

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