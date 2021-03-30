وزارة الكهرباء العراقية تعلن استعدادها لزيادة استيراد الغاز من ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية "احمد العبادي" اوضح في تصريح صحفي (اليوم الثلاثاء)، ان اجمالي صادرات الغاز الايراني الى العراق كان قد بلغ 50 مليون قدم يوميا، لكن في الوقت الحاضر ونظرا لتراكم الديون المستحقة لبلاده قبال ايران وعدم تسديدها بسبب الحظر الامريكي، فقد تراجع هذا الكم الى 22 مليون قدما.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، فإن اجمالي ديون بلاده المتسحقة قبال ايران يبلغ مليارين و600 مليون دولار؛ مؤكدا ان المبلغ بات جاهزا لدى مصرف التجارة العراقي لغرض التسديد؛ ومعربا عن امله بان ترفع ايران حجم توريد الغاز الى ما كان عليه كي لا يواجه العراق ازمة في مجال الكهرباء خلال الصيف القادم.

الى ذلك، وبحسب المصادر الرسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية، فإن اجمالي ديون العراق المستحقة والمتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من ايران يبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وفي السياق كان وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان"، قد اعلن في كانون الاول 2020 عن تفعيل نشاطات لجنة التعاون الاقتصادية المشتركة بين ايران والعراق وتسديد مبالغ ملحوظة من هذه الديون الى ايران.

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