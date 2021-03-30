وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس المصري خلال تواجده في قناة السويس في معرض حديثه عن الزراعة بمصر إن مصر لا تأخد مياه أحد، موضحا أنه يتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة بدلا من رميها في البحيرات المصرية وإحداث تلوث.

وتابع الرئيس المصري: "العمل العدائي قبيح ومعركتنا في أزمة سد النهضة معركة تفاوضية".

وأضاف السيسي، أن لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة ماء واحد من مصر، مشيرا إلى أن بلاده لا تهدد أحدا على الإطلاق، ولن يتم المساس بالمياه في مصر".

وذكر السيسي، أن بلاده ملتزمة بالحوار، ولا أحد يتخيل أنه بعيد عن قدرة مصر، والمساس بالمياه خط أحمر وسيعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.

وأوضح أن خلال أسابيع سيكون هناك تحرك إضافي في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول أزمة سد النهضة.

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