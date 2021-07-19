خبير مصري: عدم وقوف إثيوبيا أمام الفيضان سيؤدي لانهيار سد النهضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريح لقناة "صدى البلد"، قال شراقي إن "إثيوبيا لم تستطع تحقيق أهدافها بملء 13.5 مليار متر مكعب مياه في التخزين الثاني لسد النهضة وقامت فقط بملء 3 مليارات متر مكعب".

وأضاف أن "إجمالي التخزين للملء الأول والثاني لسد النهضة حوالي 7 مليارات متر مكعب فقط وإن إثيوبيا تقوم الآن بسحب المعدات من الممر الأوسط للسد وتوقفت عند ارتفاع 573 مترا مع اقتراب الفيضان"، لافتا إلى أن "عدم قدرة الجانب الإثيوبي على الوقوف أمام الفيضان سيغرق سد النهضة ويؤدي إلى انهياره".

وأشار إلى أن "مياه الفيضان ستعبر من أعلى الممر الأوسط بسد النهضة وستصل في خلال يومين على الأكثر للسودان ليصل الفيضان لمصر بعد ذلك على أوائل شهر أغسطس المقبل".

وشدد على أن "موقف مصر قانوني في ملف سد النهضة وإن العالم رأى مخالفة إثيوبيا للأعراف الدولية ولإعلان المبادئ عام 2015 وتوصيات مجلس الأمن بالتخزين الأول والثاني للسد".

المصدر: "مصراوي"

/انتهى/