ظريف يدعو منظمة الامم المتحدة لتسهيل محادثات السلام بين الأفغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار ظريف، في خطابه أمام مؤتمر قلب آسيا المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تعزيز التعاون الإقليمي ودخول أفغانستان في التعاطي الإقليمي، معتبرا ان إرساء السلام والاستقرار في هذا البلد، يكون ممكنا فقط من خلال التركيز على الحوار بين الأفغان.

وفي إشارة إلى ربط السكك الحديدية الأفغانية بشبكة السكك الحديدية الإيرانية، التي افتُتحت في كانون الاول 2020، وصف ظريف هذا التطور بأنه خطوة مهمة في تشكيل شبكة سكك حديدية دولية وإقليمية.

كما اشار وزير الخارجية الايراني إلى اجراءات إيران في توفير احتياجات أفغانستان في مكافحة فيروس كوفيد - 19 ، مؤكدا على استمرار إيران في هذه الإجراءات، ودعا جميع الدول إلى التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وتطرق ظريف إلى الإنجازات القيمة التي حققها الشعب الأفغاني في إرساء سيادة القانون، ولا سيما صياغة الدستور، مؤكدا ضرورة بذل جهود من قبل دول المنطقة لتسهيل محادثات السلام بين الأفغان، معتبرا الحلول الخارجية التي تفرضها بعض الجهات من خارج المنطقة لأغراض سياسية محلية، بانها غير بناءة.

وفي الختام ، شدد وزير الخارجية على أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في أفغانستان هو المحادثات الأفغانية ، مؤكدا على استمرار جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتيسير هذه المحادثات.

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