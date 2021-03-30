ظريف يجري حوارا مع نظيره الهندي حول ميناء تشابهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت قناة "نيوز 18" الهندية، في تقرير أوردته اليوم الثلاثاء، أن جايشانكار، وصف لقائه بنظيره الايراني ظريف الذي تم يوم أمس الاثنين على هامش مشاركتهما في مؤتمر "قلب آسيا" في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بالحار والحميم للغاية.

وأوردت عن الوزير الهندي قوله: ان محادثات مفيدة أنجزت مع نظيره الايراني وأعرب عن أمله أن يدخل التعاون الثنائي بين طهران ونيودلهي مرحلة جديدة وجادة بهدف إكمال البنى التحتية لممر شمال - جنوب الدولي عبر ميناء تشابهار الاستراتيجي.

ويقع ميناء تشابهار على سواحل مكران في محافظة سيستان وبلوشستان /جنوب شرق ايران/ ويتم تطويره بمشاركة الهند وافغانستان بهدف تمتين الاواصر التجارية بين هذه البلدان الثلاثة.

وارسلت الهند رافعتين ثقيلتين الى ميناء تشابهار يوم الاحد الماضي في سياق مشروع تطوير الميناء.

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