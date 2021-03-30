ظريف يكتب تغريدة حول المباحثات التي اجراها في طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" لقد شهدت مدينة دوشنبة مباحثات واسعة خلال اجتماعات "مؤتمر قلب اسيا"؛ مؤكدا ان الوضع في افغانستان والقضايا الاقليمية والدولية وايضا التعاون الثنائي، وضع على جدول الاعمال خلال المباحثات التي اجراها مع رئيسي الجمهورية و وزيري خارجية طاجيكستان وافغانستان، الى جانب لقاءاته مع وزراء خارجية اذربيجان والهند وباكستان وتركيا.

كما اعلن وزير الخارجية الايراني خلال اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية طاجيكستان وأفغانستان في دوشنبة، استعداد إيران لبدء التعاون الثقافي في اطار خطة عملية مع البلدين.

وأشار ظريف، خلال الاجتماع الثلاثي إلى أهمية التعاون بين الدول الثلاث في خلق التقارب والاستقرار في المنطقة معلنا استعداد ايران لبدء تعاون ثقافي في شكل خطة عملية.

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