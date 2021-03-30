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٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٦:١٤ م

رسالة "غريبة" من القيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي تثير "مخاوف"

رسالة "غريبة" من القيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي تثير "مخاوف"

أثارت رسالة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي في "تويتر"، "مخاوف" العديد من مستخدمي الإنترنت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرسالة عبارة عن مجموعة فوضوية من الحروف، ما أثار على الفور رد فعل من القراء، وتمت إعادة نشر الرسالة المشفرة أكثر من 11000 مرة على الأقل قبل حذفها، حيث اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.

وقال مسؤول قانون حرية المعلومات في القيادة الاستراتيجية: "أثناء عمله عن بعد، ترك مدير حساب القيادة في "تويتر"، الحساب مفتوحا وغير مراقب للحظات، واستغل طفله الصغير الموقف، وبدأ باللعب بلوحة المفاتيح، وللأسف وبدون علم، نشر التغريدة.

وتابع: "لم يحدث أي شيء شائن على الإطلاق، أي لم يتم اختراق حساب تويتر الخاص بنا، وتم اكتشاف المنشور وإشعار حذفه تم عبر الهاتف".

/انتهى/

رمز الخبر 1913093

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