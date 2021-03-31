العمل للوحدة ينبغي أن يكون أولوية في العالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد ​العلامة السيد علي فضل الله​ خلال لقائه الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في ​الجمهورية الإسلامية الإيرانية​ الشيخ "حميد شهرياري" على رأس وفد على أن العمل للوحدة ينبغي أن يكون من الأولويات الأساسية في العالم الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء عرض لأعمال المجلس والسعي الدائم للتقريب بين المذاهب الإسلامية وخصوصا في ظل التحديات التي تواجه مسيرة الوحدة الإسلامية في هذه المرحلة.

وشدد العلامة فضل الله خلال اللقاء على ضرورة تعزيز عمل المجلس العالمي للتقريب بين المذاهب مؤكداً أن الآخرين يعملون للنفاذ إلى مشاكل العالم الإسلامي من خلال الشوائب التي لا بد من إزالتها في علاقة المسلمين فيما بينهم، مشدداً على أن العمل للوحدة ينبغي أن يكون من الأولويات الأساسية في العالم الإسلامي.

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان الأستاذ حسن خليلي، والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار.

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