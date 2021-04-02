ظريف: لن يكون لقاء حضوري بين إيران وأميركا في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في ختام الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة، نشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر.

وقال ظريف في هذه التغريدة: في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية بالإضافة إلى الصين وروسيا على استئناف المحادثات المباشرة يوم الثلاثاء المقبل في فيينا.

واضاف: الهدف (من استئناف المحادثات وجهاً لوجه) هو وضع اللمسات الأخيرة على الفور على التدابير المتعلقة برفع الحظر و(الإجراءات) النووية من أجل رفع جميع اجراءات الحظر (على إيران)، وبعد ذلك ستقوم إيران بالتراجع عن تخفيض الالتزامات (في الاتفاق النووي).

وعلق وزير الخارجية الإيراني في نهاية التغريدة على مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" حول مشاركة اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء المقبل، قائلا: لن يكون هناك لقاء بين إيران واميركا، وهذا غير ضروري.

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