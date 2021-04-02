مقتل 3 إرهابيين بعملية أمنية في صلاح الدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة من مقر قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت بواجب تفتيش مكان الضربة الجوية في منطقة العيث".

وأضافت أن "نتائج الضربة كانت، قتل ٣ من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير ٤ دراجات نارية ومولد كهربائي ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور، فضلا عن تدمير خزان ماء واخر للوقود".

وسيطر تنظيم داعش الارهابي على مساحات واسعة من العراق وسورية ابان عام 2014 وحتى هزيمته في اخر معاقله في البوكمال السورية في 2017 باعلان الشهيد الفريق قاسم سليماني نهاية وجود هذا التنظيم الإرهابي.

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