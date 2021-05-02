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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:١٠ ص

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين

 أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "مدفعيتها ردت على قصف قام به فلول داعش على لواء المغاوير غرب قضاء طوزخورماتو في المحافظة".

وأضافت، أن "مصدر الهجوم على قوات الحشد الشعبي كان من الطرف الشمالي للمحافظة".

كما ان يوم أمس أفاد مصدر امني في العراق، بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة منطقة كردستان العراق بشمال البلاد.

وأعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة منطقة كردستان العراق، نوري حمه علي، السبت، مقتل ثلاثة عناصر من البيشمركة، بينهم ضابط، في الهجوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1914079
https://ar.mehrnews.com/news/1914079/

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