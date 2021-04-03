نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقیة من محاولة اغتيال

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وكالات عراقية أنه "معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد المكصوصي نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد".

والتعرض تم من خلال ثلاث سيارات نوع سلفادور هاجموا عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط و القوة الأمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال 3 أشخاص من المهاجمين.

يذكر أنه في فبراير الماضي، تم إحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.

وقالت القوات الجوية العراقية في بيان، إنه تم "تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد"، دون مزيد من التوضيح.

ويعاني العراق في الفترة الأخيرة من مشكلات أمنية ترتبط في جانب كبير منها بفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

/انتهی/