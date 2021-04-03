تعاون ايران عماني في مجال تصدير الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية "فرزاد بيلتن" اوضح أن من اهم المشاريع المدرجة على جدول اعمال ايران وسلطنة عمان يتمثل بتصدير الغاز، حيث تتابع وزارة النفط الايرانية الموضوع فيما تعمل منظمة التنمية التجارية بصفتها عضوا في اللجنة الاقتصادية المشتركة، تسريع وتيرة تنفيذ العملية التصديرية للغاز.

وأضاف أن المنظمة تتابع ايضا مشروع تصدير الكهرباء الى عمان، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة الايرانية.

وبيّن أن بجانب المشروعين تتابع منظمة التنمية التجارية إبرام خارطة طريق تجارية لبلوغ أهداف محددة في غضون 3 سنوات تتعلق بالعلاقات التجارية بين طهران ومسقط كما أن خارطة مماثلة تصاغ في المنظمة لتطوير التجارة مع قطر وذلك يأتي في اطار تنمية الروابط التجارية مع الدول العربية في العام المقبل.

وأشار المسؤول أن المنظمة تخطط لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الايرانية العمانية في مسقط العام المقبل بحضور مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية. كما أنها تتابع التوافقات المتوصل اليها في اطار الدورة الـ 18 للجنة الاقتصادية الايرانية العمانية التي عقدت في طهران افتراضيا.

/انتهى/