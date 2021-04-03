الشرط الوحيد لوقف الإجراءات التعويضية الإيرانية هو الرفع الكامل للعقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، ردا على تصريحات نائبة المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكية: "كما أوضحنا مرات عديدة، لا توجد خطة خطوة بخطوة وسياسة جمهورية إيران الإسلامية تتمثل برفع جميع العقوبات الأمريكية، سواء تلك التي أعاد ترامب فرضها أو فرضها بعد توليه لمنصبه، وكذلك العقوبات التي فرضها بالعناوين الأخرى.

وأضاف: "من الواضح أن رفع العقوبات يجب أن يكون فعالا ويجب أن تتحقق إيران منه".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن تعليق الإجراءات التعويضية الإيرانية وإعادتها لن يتم إلا بعد رفع جميع العقوبات والتحقق منها. /انتهى/