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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٢٤ م

قائد القطع الحربية التابعة للقوة البحرية الباكستانية:

زيارتنا إلى ميناء "بندر عباس" لتقوية العلاقات الإيرانية الباكستانية

زيارتنا إلى ميناء "بندر عباس" لتقوية العلاقات الإيرانية الباكستانية

قال قائد القطع الحربية التابعة للقوة البحرية الباكستانية، إن القوتين البحريتين للجيشين الإيراني والباكستاني ترتبطان بعلاقات جيدة منذ فترة طويلة، وزيارتنا إلى ميناء بندر عباس جنوب ايران لتقوية هذه العلاقات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف الأدميرال خان محمود آصف اليوم السبت على هامش وصول القطع الحربية الباكستانية الى المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني: ان من الأهداف الأخرى لهذه الزيارة إجراء تدريب ومناورات بين القوتين البحريتين الايرانية والباكستانية.

وتابع: سنتواجد في ميناء بندرعباس لمدة ثلاثة أيام وبعد ذلك سنعود إلى باكستان وخلال هذه الفترة سنعمل على إجراء تدريبات مشتركة.

وأعرب عن شكره وامتنانه للترحيب الحار من جانب القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني والشعب الإيراني.

ورسا الأسطول الباكستاني، المكون من سفينتين حربيتين اليوم السبت في المنطقة البحرية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء "بندرعباس" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظرائه الايرانيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1913195

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