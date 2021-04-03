زيارتنا إلى ميناء "بندر عباس" لتقوية العلاقات الإيرانية الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف الأدميرال خان محمود آصف اليوم السبت على هامش وصول القطع الحربية الباكستانية الى المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني: ان من الأهداف الأخرى لهذه الزيارة إجراء تدريب ومناورات بين القوتين البحريتين الايرانية والباكستانية.

وتابع: سنتواجد في ميناء بندرعباس لمدة ثلاثة أيام وبعد ذلك سنعود إلى باكستان وخلال هذه الفترة سنعمل على إجراء تدريبات مشتركة.

وأعرب عن شكره وامتنانه للترحيب الحار من جانب القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني والشعب الإيراني.

ورسا الأسطول الباكستاني، المكون من سفينتين حربيتين اليوم السبت في المنطقة البحرية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء "بندرعباس" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظرائه الايرانيين.

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