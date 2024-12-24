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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٦ م

سفير باكستان لدى طهران يرحب بتوسيع العلاقات البحرية مع إيران

سفير باكستان لدى طهران يرحب بتوسيع العلاقات البحرية مع إيران

قال سفير باكستان لدى إيران: نحن سعداء بوجود الأسطول البحري الباكستاني في المنطقة الأولى للبحرية الإيرانية، مما يعزز العلاقات بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد مدثر تيبو، سفير باكستان لدى بلادنا، في حفل أقيم على هامش رسو الأسطول الباكستاني في منطقة الإمامة البحرية الأولى وبحضور المعتمدين العسكريين والسفراء السياسيين للدول الصديقة: "إن وجود أسطول البحرية الباكستانية في المنطقة البحرية الأولى نحن سعداء بأن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد عزز العلاقات بين البلدين.

وأضاف سفير جمهورية باكستان: إن القواسم الثقافية والدينية المشتركة بين بلدي جمهورية إيران الإسلامية وباكستان سوف تعمق العلاقات بين البلدين.

وفي النهاية أشار: إن حضور الأسطول البحري الباكستاني في هذه المنطقة ليس مجرد حضور عسكري، وروح أمتنا حاضرة مع الأسطول.

/انتهى/

رمز الخبر 1952173

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