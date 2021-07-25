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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٩:٥٨ ص

العراق... اغتيال ناشط حقوقي شاب بعد اختطافه في البصرة

العراق... اغتيال ناشط حقوقي شاب بعد اختطافه في البصرة

اطلق مسلحون مجهولون النار على ناشط في مجال حقوق الإنسان بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي كريم، نجل الحقوقية فاطمة البهادلي قتل في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأضافت أن كريم كان قد اختطف قبل نحو 24 ساعة، وعثر على جثته مرمية وعليها آثار الرصاص.

وفاطمة البهادلي (51 عاما) رئيسة جمعية الفردوس العراقية، كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة "فرونت لاين ديفندرز" (Front Line Defenders) الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت البهادلي واحدة من بين 5 سيدات كرمتهن المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

/انتهى/

رمز الخبر 1916394
https://ar.mehrnews.com/news/1916394/

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