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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:١٠ ص

في رسالة:

روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية السنغال

روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية السنغال

هنأ رئيس الجمهورية في رسالة يوم العيد الوطني لجمهورية السنغال، وأعرب عن أمله في أن نشهد نمو وتعميق التعاون بين البلدين في ضوء إرادة كبار المسؤولين في البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس روحاني هنأ في رسالة باليوم الوطني لجمهورية السنغال، وأعرب عن أمله في أن نشهد في ضوء إرادة كبار المسؤولين تنامي وتعميق التعاون بين البلدين.

وجاءت نص الرسالة كما تلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة السيد ماكي سال

رئيس جمهورية السنغال

أهنئ من اعماق قلبي بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية السنغال لحضرتك ولشعب بلدكم.

آمل أنه في ضوء إرادة كبار المسؤولين سنشهد مزيدًا من النمو وتعميق العلاقات والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام بين البلدين.

وأسأل الله العلي القدير الصحة والنجاح للرئيس الجمهورية ولشعب جمهوية السنغال الصديقة والشقيقة.

حسن روحاني

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

/انتهى/

رمز الخبر 1913214

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