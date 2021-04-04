الخارجية الإيرانية تعلق على التطورات الأخيرة في الأردن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ردا على التطورات الأخيرة في الأردن، أكد خطيب زاده اليوم الاحد على أهمية السلام والاستقرار في الأردن.

واعتبر أن أي توتر داخلي وعدم استقرار في منطقة غرب آسيا يخدم مصالح الكيان الصهيوني، مضيفا ان بصمات الكيان الصهيوني الخفية تتكشف وعلى الدوام في أي فتنة تحدث في الدول الإسلامية.

وشدد خطيب زاده على علاقات بلادنا الطيبة مع الأردن وقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض أي عدم استقرار داخلي وتدخل خارجي وتؤمن بضرورة متابعة الشؤون الداخلية للدول في إطار القانون. /انتهى/