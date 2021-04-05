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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٠٠ م

قاليباف:

التركيز على القضايا الاقتصادية وإنهاء تأثير الحظر أولويتا البرلمان الإيراني

التركيز على القضايا الاقتصادية وإنهاء تأثير الحظر أولويتا البرلمان الإيراني

اکد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ان القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر هما على رأس أولويات المجلس في العام الجاري الایراني مضیفا هذه القضايا ستكون المعيار الرئيسي لعمل المجلس وسنقدم بوضوح تقرير أدائنا إلى الشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار قاليباف في اجتماع لمجلس تنسيق اللجان المتخصصة ومركز البحوث البرلمانية إلى تسمية العام الایرانی الجديد (1400) بـ "عام الإنتاج والدعم وازالة العقبات" قائلا : كان شعار العام في سنوات عديدة يركز على القضايا الاقتصادية، وهذا يدل على أن التحدي الأول للبلاد من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي هو قضية الاقتصاد وتسمية هذالعام مؤشرعلی نفس السياسة.

واكد قاليباف: تم تحديد أولويتين هامتين لمجلس الشورى الاسلامي هما التركيز على القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر بناءً على العمل البحثي والدراسات العلمية وسنوضح أدائنا للمواطنين بشفافية. /انتهى/

رمز الخبر 1913258

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