الاتفاق الإيراني الصيني ليس ملزما لأي من الجانين/تسجيل 172 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

وزارة الخارجية: الاتفاق الإيراني الصيني ليس ملزما لأي من الجانين/ رفع الحظر الخطوة الوحيدة لإحياء الاتفاق النووي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، بأن "ما تم توقيعه بين إيران والصين لا يتضمن أي اتفاق أو رقم أو عدد، ولا يمنح أي حقوق والتزامات حصرية للطرفين".

قاليباف: التركيز على القضايا الاقتصادية وإنهاء تأثير الحظر أولويتا البرلمان الإيراني

اکد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ان القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر هما على رأس أولويات المجلس في العام الجاري الایراني مضیفا هذه القضايا ستكون المعيار الرئيسي لعمل المجلس وسنقدم بوضوح تقرير أدائنا إلى الشعب.

في الحرب المفروضة؛ العميد حاتمي: تلوثت مساحة 42 ألف كم من أراضي إيران بـ 20 مليون من مختلف انواع الألغام

نوه وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، انه تلوثت مساحة تبلغ حوالي 42 ألف كيلومتر مربع من أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية بـ 20 مليون من مختلف انواع الألغام والمتفجرات التي صنعتها الدول التي تدعي حقوق الإنسان.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ازاحة الستار عن 133 انجازا نوويا في اليوم الوطني للصناعة النووية

اشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "على اكبر صالحي" الى انه سيتم وتزامنا مع اليوم الوطني للصناعة النووية، ازاحة الستار عن 133 انجازا نوويا مهما.

في اجتماع؛ رئيس السلطة القضائية يؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج، بدلا من تضييع الوقت للتعويل على التعاون مع الغرب.

الأمن الإيراني: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاحتلال في أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران

اعلن المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان شرقي (شمال غرب ايران) اعتقال مجموعة من الجواسيس من بينهم شخص جنده جهاز الموساد الاسرائيلي.

شرکة "توانير" تعفي 7 ملايين مشترك من دفع رسوم الكهرباء في ايران

أعلن المدير التنفيذي لشركة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الايرانية" توانير" عن اعفاء 7 ملايين مشترك بنسبة 100 بالمئة من دفع رسوم الكهرباء في البلاد وذلك في اطار خطة تحفيزية لترشيد الاستهلاك.

وزارة الصحة: تسجيل 172 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 172 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 63 الفا و332 شخصا.

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