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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٤:٣٤ م

الجزائر تستعد لاستضافة تدريبات مع قوات روسية

الجزائر تستعد لاستضافة تدريبات مع قوات روسية

أعلنت الخدمة الصحافية للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أنّ التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي تحمل اسم "درع الصحراء 2022"، ستجرى في الجزائر للمرّة الأولى، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، فإنّ "التدريب سيجرى في ساحة تدريب قاعدة حماقير في الجزائر".

وأوضحت الخدمة أنّ التمرين سيجري بمشاركة نحو 80 عسكرياً من وحدات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 80 عسكرياً جزائرياً، مضيفةً أنّ التمرين يتضمن قيام القوّات بمهمات للبحث عن جماعات إرهابية وكشفها والقضاء عليها في مناطق صحراوية.

وكانت التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة الأولى قد أجريت في أوسيتيا الشمالية، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بمشاركة ما مجموعه نحو 200 جندي.

ويتضمن جدول المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لعام 2022 تدريبات مشتركة مع القوات المسلحة في كل من مصر وكازاخستان وباكستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1925792
https://ar.mehrnews.com/news/1925792/

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