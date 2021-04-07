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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٨:٥٨ ص

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مسيرتان استهدفتا مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد بالسعودية

مسيرتان استهدفتا مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد بالسعودية

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بمسيرتي "قاصف 2k".

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المیادین أنه تابع سريع: "يأتي هذا الإستهداف رداً على استمرار العدوان والحصار الغاشم على بلدِنا العزيز".

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة طويلة لاستهداف القوات المسلحة اليمنية أهداف عسكرية ونفطية في المملكة السعودية، من ضمنها عملية "اليوم الوطني للصمود" والتي استهدفت "مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية" في السعودية بـ 18 طائرة مسيرة و 8 صواريخ بالستية.

وأكد سريع، في وقت سابق، أن القوات المسلحة قد تلجأ إلى "توجيه ضربات قوية لم يعهدها النظام السعودي ما لم يوقف عدوانه وحصاره"، مضيفاً أن اليمن "في المرتبة الأولى في الجزيرة العربية من حيث نوعية ومديات الصواريخ محلية الصنع". 

/انتهی/

رمز الخبر 1913330

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