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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٤٦ م

من موسكو؛

الفياض يبحث مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي والتعاون بين البلدين

الفياض يبحث مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي والتعاون بين البلدين

التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض في العاصمة الروسية موسكو سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه بحث الفياض مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن آفاق التفاعل والتعاون الثنائي بين العراق وروسيا.

وجرى خلال الاجتماع بحث التطور الوثيق في العلاقات العراقية الروسية التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين، 

وتم التأكيد والاستعداد لتوسيع الاتصالات والتعاون في مجال الأمن.
كما بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في لقاء آخر مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجوانب الرئيسة لأجندة الشرق الأوسط والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب الدولي، ويشار إلى أن الجانب الروسي أكد على موقفه الداعم لوحدة العراق وسيادته.

/انتهی/

رمز الخبر 1913357

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