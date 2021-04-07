الفياض يبحث مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي والتعاون بين البلدين

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه بحث الفياض مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن آفاق التفاعل والتعاون الثنائي بين العراق وروسيا.

وجرى خلال الاجتماع بحث التطور الوثيق في العلاقات العراقية الروسية التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين،

وتم التأكيد والاستعداد لتوسيع الاتصالات والتعاون في مجال الأمن.

كما بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في لقاء آخر مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجوانب الرئيسة لأجندة الشرق الأوسط والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب الدولي، ويشار إلى أن الجانب الروسي أكد على موقفه الداعم لوحدة العراق وسيادته.

/انتهی/