إدراج رئيس أركان الحشد على لائحة العقوبات الأميركية انتهاك لسيادة العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اكد ان إدراج الولايات المتحدة لرئيس اركان الحشد ابو فدك المحمداوي على ما تسمى بلائحة العقوبات إنتهاك لسيادة العراق وإستخفاف بمؤسساته.

وقال الفياض إن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع بشكل كامل لجميع السياقات والقوانين.

واضاف ان ما يثير الاستهجان هو أن تصنف اميركا التي تنصب نفسها وصيا على العالم من واجه الارهاب وقدم التضحيات في سبيل دحره على قائمة الارهاب.

واضاف ان الذين وطنوا لمرضاة الله انفسهم لايهمهم ولا يعنيهم شيئا ان يوضعوا على لائحة العقوبات الاميركية.

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