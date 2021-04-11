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١١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:١٣ م

خبير سياسي عراقي:

الولايات المتحدة والسعودية تمنعان "حسان دياب" من السفر إلى العراق

الولايات المتحدة والسعودية تمنعان "حسان دياب" من السفر إلى العراق

أشار خبير سياسي عراقي إلى إلغاء زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "حسان دياب" إلى بغداد وقال إن الولايات المتحدة والسعودية تمنعان من زيارة "حسان دياب" للعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن بغداد اليوم ان الخبير السياسي العراقي  "علي فهيم" نوه تجاه موضوع إلغاء زيارة "حسان دياب" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  إلى بغداد.

وقال ان الولايات المتحدة والسعودية منعتا هذه الزيارة وفي الواقع أن الرياض وواشنطن يمنعان إقامة علاقات متبادلة بين العراق ولبنان.

كما أشار الخبير العراقي إلى أن هدف الولايات المتحدة والسعودية من هذا الامر تدهور الاوضاع الاقتصادية في لبنان. إن السعودية وسعد الحريري مارسوا في الأيام الأخيرة ضغوطاً كبيرة على حكومة بغداد لإلغاء زيارة حسان دياب إلى العراق. وفي النهاية استسلمت حكومة بغداد للضغوط وأبلغت الجانب اللبناني بأنها غير مستعدة لاستضافته في الوقت الحالي.

ونوه الى انه في الواقع السعودية تريد عدم استقرار الاوضاع في لبنان خاصة في مجال الاقتصاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1913440
https://ar.mehrnews.com/news/1913440/

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