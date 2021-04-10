الطبخة السعودیة في العراق یحاصر لبنان

وکالة مهر للأنباء _ الحجة لوزة: قد یختلف الاعلام اللبناني والعراقي في اسباب عرقلة سفر حسان دیاب الی العراق فيما یعتقد البعض ان الضغوط السعودیه ادت الی هذا الامر. اذ كان من المقرر ان یتم عقد صفقات تجارية بین الجانبین مما یؤدي الی ثبات لبنان وهذا ما ترفضه السعودیة.

عندما سمعت الحاجة لوزة بخبر الغاء زیارة رئیس حکومة تصریف الاعمال حسان دیاب للعراق بحجة اسباب داخلیة من مکتب رئیس الوزراء العراقي الکاظمي من ابنها بدأت تقص له ذکریاتها وهي في الحج وفي زیارة الاربعین:

** رحلتي الی الحج

بتذکر رحت عالحج قبل شي ثمَن سنوات. والله یرزقکن نشالله قریبا بس لنخلص من هالوباء ومشالله علی السعودیة شو کانت توزع من الارزاق ع الحجاج و خاصة الضعفاء مِنُن. یعني شي لایوصف ما بیصدق الواحد الا اذا شافو بعینو.

شاحنات کبیرة واقفة عَ طُرقات بمنی وعرفات وبمکة المکرمة ویا الله؛ لازم تشوفن بعینك حتی تصدق وملایانة مَي وخبز وزبادي و تمر وفواکه. اللهم صل ع النبي، الموز و البرتقال وشو یا ابني نعمة وخیرات. الله یزید و یبارك.

ومَحَدش ما بیسألك بدك؟ ما بدك؟ جوعان منك جوعان؟ ما بتشوف الا نزلت العلبة بحضنك وساعة نزلت عراسك. هي السعودیة بلد الخیرات وکل هالخیرات من جلالة الملك مشالله علیه. عشان العلب یللي توزَع، مختوم علیها هدیة خادم الحرمین الشریفین. تصور هالعدد کلو وهالایام کلا یوزعون علی الحجاج کل هالبرکة. یعني الکرم السعودي کان عندی حلم والبرکة کان شي لا یصدق.

طبعا کان في شي یجرح القلب وهو شو؟ انو هالنعم کلیاتا ترمی عالعالم. هیك انت وقاعد بالصف لتصلي ما بتشوف الا وصلت من السما علبة تمر او قطعة خبز وانت بالمسجد الحرام.

اول ایام کنت اظنها نزلت من السماء وبعدین عرفت انو هدول الخدم بیشمروهن ع رؤس الناس وصراحة کان هالشي مؤلم وغیر محترم. والتوزیع کان غیر لائق. وبعض المرات شفت واحد یقفز علهوا منشان یحصل علی لقمة خبز او موزة.

وشي تاني انو کل علبة باربع جهات او ست جهاتا مکتوب علیها هدیة خادم الحرمین الشریفین. طیب اذا هي هدیة لیه هیك توزع واذا هي من جلالة الملك لیه ست جهات مکتوب علیها هدیة. والله حرت بامرن اذا هي صدقة او هدیة؟ حقیقة طول عمرنا سامعین الآیات القرآنیة تتکلم عن صدقة السر والسعودیة هي بلد القرآن ونزل فیها القرآن ومشالله علیهن کلن حافظین القرآن اما هیك اخلاقن شوي متعب وتصرفن مع الحجاج غیر محترم.

** اسمعت مني هدول؟ هلا اسمع مني زیارتي للعراق..

والله یا ابني رحت عالعراق بالاربعینیة. لا في مطار مرتب ولا راقي ولا في سیارات متطورة ولا ولا ولا... بس اول ما نزلنا من الطائرة شفنا احترام وشباب کلن لابسین زي موحد واضح عوجوهن انو اولاد بسطاء و کل واحد یرحِّب فینا وتسمع لك من کل جهة هلا بزوار ابوعلی..

ورحنا من النجف لنمشي الی کربلاء.

صراحة الطرقات تعبانة وکلها تربان والبیوت بتشوفها تعبانة والاولاد واضح من عوائل ضعیفة وفقیرة والمهم انو ما في شی الا وهو متواضع اما الکرم یللي شفتو مش شایفیتو لا بالسعودیة ولاغیرها.

السعودیة بلد ثري وغني الی ابعد الحدود ما فش عندن ارض الا وتحتها النفط اما العراقیین المساکین المشحرین ما تشوفهن الا وحاکمهم مثل ذاك صدام ومحتلن الامریکان وحارقن الدواعش ویلا راح هاد واجا ذاك وآثار الدمار علبیوت وعشوارع وعلمحلات وتعا وشوف..

اما قد ما یقدمو لك الاکل والفواکه بس ترجع تکره تاکل شي اصلا بتکون لشهر شبعان خالص وقد ما یمرغولك اجلك ویغسلولك ملابسك ویدخلوك بیوتن وکمان غصبا عنك ما بدك ترجع عبیتك.

قد ما یخدموك تنسی انك جای تتَعِب حالك لتشعر بملحمة کربلاء والاسری ولافي دولة ولا في خادم الحرمین الشریفین ولا في اسائة ادب بل بالعکس کلو ترحیب و ادب و احترام وحب واخلاص وتوفیر الخدمات من شحن موبایلك لادویه واطباء وهاد العراق التعبان المنکوب من الحرب والارهاب و...

کلا خدمات للزوار وهلا بزوار ابو السجاد وهلا وهلا وکمان اخدوا ارقام جوالنا حتی العام المقبل یتصلوا فینا ویستضیفونا وما شفنا الا الکرم والکرم...

الله یجازیهن بالف خیر.. هالشعب وهالبلد...

الله یخلصن من هالامریکان والدواعش وشو بیعرفنی بعد مین و شو..

** زیارة حسان دیاب الی العراق واسباب عرقلتها

هلا یا ابني عمبتخبرني انو حسان دیاب کان بدو یسافر عالعراق ليعمل معاهن صفقات تجاریة من ورا هالازمات کلها بعد انفجار المرفأ وکان بدن یشتغلو عاقامة سوق اقتصادیة مشترکة ما بین لبنان والاردن والعراق وسوریا وتعرقلت السفرة ؟!

هلا یا ابني عمبتخبرني انو بعد ما اجا الاستاذ مکرون الحیال صنف علینا وقال بعمل هیك وهیك وجمع المصاری وضحك علینا وراح ونفتحنا عالعراق یللي هي بحاجي الی الانفتاح والمساعدات من جیرانه، ویؤجلها الزیارة رئیس الوزرا العراقي من اجل امور داخلیة ؟!

هلا یا ابنی عمبتخبرني انو کنا علی امل بعد عجز سعد المکلف لتشکیل الحکومي انو ننفتح عبلدان تدعمنا وتشعر بمأساتنا وظروفنا وتوقف ورانا وتکون ظهر النا وفجاة ويقلك یا حسان بلاما تجي ؟!

والله یا ابني هاد مش من شیمة العراقیة یللي شفناهن ولا من کرمهن ابد یللي ذقنا ولا من طبعن یللي عشناه. ابد ما بصدقك.

شو الرئیس العراقي مش عراقي او وصلتو شي صفعة من هدول السعودیة یللي کرمن کمان مخزي وغیر انساني ؟!

شو انشالله الرئیس العراقي طلعت امو سعودیة وهو ابنن یللي ما بیتنفس الا باذن امو واهلا واقاربینا ورفضوا هالمرة یستضیف رئیسنا؟!

شو انشالله الکاظمي عندو شرش سعودي یللي فاتح عینو علیهن ومابیعمل شي و لایحرك راسو الا من بعد اذنن؟!

یا ابني انا یللي عشت مع العراقیة ما بصدق عرقلة السفر تجي من الکاظمي. ما بصدق قد ماتحکي و تصدر لي البیانات من الخارجیة ومن مکتب رئیس الوزرا..

اقسم بالله! انو العراقي شریف ومابیزعب الضیف الا اذا کان عندو شرش من هذول السعودیین وتحکمو مصالحهن ومخو متبخر من البخور السعودي و ..

تعرف شو مش ممکن العراقي یعامل ضیفو بهالطریقة الا اذا دخَّلَتو السعودیة بطنجرة ضغطها وخلَّت العراقي یضغط علبنان...

العراقي من یوم یللي اتذکر یا ابني معروف بالکرم مع ضیوفو ..

فهالخبریة یللي عمتحکیني فیها مش طبخة عراقیة وانما هي طبخة سعودیة وبرکن کان معاهن ابنن سعد. الله یجزیهن عکل حال ونحنا عندنا ربنا والله کریم معانا ومع الشعب العراقي لیخلص من هالرئیس المسَعوَد...

/انتهی/